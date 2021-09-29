Advertisements

من داخل سيارتها.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:21 ص
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عائشة بن أحمد، بإطلالة كاجوال من داخل السيارة مرتدية توب أخضر ونسقت معه ببنطال جينز أبيض، وكاب انيق مع نظارة شمس، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها..

في سياق آخر تواصل عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "وعد الشيطان" هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

الكلمات المفتاحية

منوعات فنانة عائشة بن أحمد سوشيال مبديا انستجرام

أخبار تهمك

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

عادل حمودة: أزمة ستؤدي لارتفاع أسعار السيارات (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

بالكاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بالأحمر.. ندي بسيوني تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بإطلالة هادئة.. مي كساب تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة أنيقة.. عبير صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أنيق.. مي عمر تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements