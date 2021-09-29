من داخل سيارتها.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عائشة بن أحمد، بإطلالة كاجوال من داخل السيارة مرتدية توب أخضر ونسقت معه ببنطال جينز أبيض، وكاب انيق مع نظارة شمس، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها..



في سياق آخر تواصل عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "وعد الشيطان" هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.