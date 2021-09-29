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وزيرة الصناعة تكشف عن توجيه السيسي بشأن معرض تراثنا (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر من أقل الدول تضررا من أزمة كورونا على مستوى قطاع الصناعة، لافتا إلى أنهم عملوا على إتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل حجم التأثر.

وعن معرض "إكسبو 2020"، أشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أن الجناح المصري بالمعرض مبنى متكامل مقام على 3 طوابق مساحته 3 آلاف متر، ويتم فيه عرض إنجازات مصر، لافتا إلى أنهم 10 ألاف زائر في يوم الافتتاح التجريبي للمعرض.

وعن معرض تراثنا، أوضحت أن الرئيس السيسي وجه أن كل محافظات الجمهورية تكون ممثلة في المعرض، لافتة إلى أن معرض تراثنا حقق من 30 إلى 40 مليون جنيه في 2019، بينما حقق مبيعات العام الماضي تجاوزت 80 مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة بوابة الفجر الفجر السيسي

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