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أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة من باريس

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
جوارديولا
جوارديولا
علي نبوي
تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد خسارة فريقه 0-2 على يد باريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا بعد المباراة :"أود أن أهنئ باريس سان جيرمان على هذا الفوز ، قدمنا ​​مباراة جيدة حقًا بشخصية، لقد كانت مباراة رائعة".

وأضاف :"كان يجب أن نسجل ولم نفعل ، ولهذا خسرنا ، من المستحيل التحكم في ميسي لمدة 90 دقيقة من المستحيل إيقافه".

وتابع :": لاعبين مثل ميسي و فيراتي من المُستحيل أن تسيطر عليهم لمدة 90 دقيقة".

وزاد :"أنا أحب فيراتي، إنه لاعب استثنائي ، عندما يكون تحت الضغط يمكنه القيام بتمريرة رائعه ، أعرف شخصيته ، أنا سعيد بعودته بعد إصابته".

وواصل :"لعبنا للفوز منذ الدقيقة الأولى، تحياتي لجميع اللاعبين على ما قدموه هذه هي كرة القدم أحيانا تفوز وأحيانًا تخسر".

وأوضح :" انتهت المباراة بالنسبة لنا، سنتغذى بشكل جيد ونشرب كأساً من النبيذ ونتعافى، ثم سنبدأ الاستعداد لمباراة الأحد".

وأشار :"سيطرنا على المباراة ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل، باريس لم يبذل الكثير من الجهد لتحقيق الفوز، لديهم جودة رائعة في فريقهم الجميع يعرف ذلك، لعبنا بشكل جيد ولكن لم نسجل الأهداف، كان يجب أن نسجل".

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