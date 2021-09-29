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عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:28 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
حصل المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي والتي فاز فيها الريدز 5-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم الفرعون المصري مستويات مميزة مع ليفربول في مباراة اليوم حيث سجل هدفين ليقود فريقه للفوز 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب الدراجاو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد بورتو عند نقطة وحيدة.

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