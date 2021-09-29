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أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على بورتو

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
عبر المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه العريض على بورتو البرتغالي 5-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

صلاح قال بعد المباراة :"لقد كان فوزًا جيدًا، أنا سعيد باللعب والتسجيل الليلة".

وأضاف :"تمكننا من اللعب بأسلوبنا وكل شيء سارَ حسب خطتنا".

وتابع :""لاأاعلم ما سر تفوقنا الرائع على بورتو، اعتقد أنه علينا لعب جميع مبارياتنا على أرضهم".

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد بورتو عند نقطة وحيدة.

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