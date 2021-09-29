أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على بورتو

عبر المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه العريض على بورتو البرتغالي 5-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





صلاح قال بعد المباراة :"لقد كان فوزًا جيدًا، أنا سعيد باللعب والتسجيل الليلة".





وأضاف :"تمكننا من اللعب بأسلوبنا وكل شيء سارَ حسب خطتنا".





وتابع :""لاأاعلم ما سر تفوقنا الرائع على بورتو، اعتقد أنه علينا لعب جميع مبارياتنا على أرضهم".





وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد بورتو عند نقطة وحيدة.



