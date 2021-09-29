نجل عبدالناصر: السد العالي أهم إنجاز لوالدي

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن بناء السد العالي هو أهم إنجاز يفتخر به والده الراحل.





وأضاف "عبد الحكيم" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الرئيس الراحل أصر على إعلان الانتهاء العمل في السد العالي في ذكري ثورة 23 يوليو عام 1970 رغم النكسة.



