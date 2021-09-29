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نجل عبدالناصر: السد العالي أهم إنجاز لوالدي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن بناء السد العالي هو أهم إنجاز يفتخر به والده الراحل.

وأضاف "عبد الحكيم" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الرئيس الراحل أصر على إعلان الانتهاء العمل في السد العالي في ذكري ثورة 23 يوليو عام 1970 رغم النكسة.

وتابع: "كان الرئيس عبد الناصر يؤمن بمقولة يد تبني ويد تمسك السلاح وهذا ما حدث في الست سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يد تبني ويد تحمل السلاح وهذا ما أوصل البلد إلى حجم المشاريع العملاقة خلال هذه الفترة".

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