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على طريقة ساسي.. الدحيل يحاول خطف نجم الأهلي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
الأهلي
الأهلي
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وتابع شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الأهلي عرض على معلول الحصول على مليون ونصف دولار سنويا، وهو الرقم الذي يعد استثنائيا ولم يحصل لاعب عليه في تاريخ الأهلي، وذلك بعد ان توقف العرض الأول عند مليون و٢٠٠ الف دولار فقط.

وأضاف كريم شحاتة، أنه بالرغم من أن عرض الدحيل أكبر من عرض الأهلي ماليا، إلا أن الاستمرار في الأهلي هو رغبة اللاعب الأولي في ظل ارتباطه الكبير بالنادي ولرغبته في ختام مسيرته داخله ومن ثم العمل داخله بعد الاعتزال.

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