وزير الشباب والرياضة: لن ندعم طرف في انتخابات الأندية (فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن انتخابات اتحاد الكرة أمر منتهي، وقائمة في موعدها، وهناك لجنة لإدارتها.





وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يتابعون انتخابات الأندية الرياضية للتأكد من إقامتها بشفافية ونزاهة، مطالبًا المرشحون لانتخابات اتحادات النوادي أن تكون الحملات الانتخابية في حدودها وألا يكون مبالغ فيها.



