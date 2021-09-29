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وزير الشباب والرياضة: لن ندعم طرف في انتخابات الأندية (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:34 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن انتخابات اتحاد الكرة أمر منتهي، وقائمة في موعدها، وهناك لجنة لإدارتها.

وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يتابعون انتخابات الأندية الرياضية للتأكد من إقامتها بشفافية ونزاهة، مطالبًا المرشحون لانتخابات اتحادات النوادي أن تكون الحملات الانتخابية في حدودها وألا يكون مبالغ فيها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الانتخابات لها قواعد واللجنة المشكلة لإدارة انتخابات الأندية الرياضية تتابع تطبيقها، متابعًا: "الوزارة لن تكون مع أحد أو ضد أحد"، مؤكدًا أن الوزارة في خط محايد مع الجميع.

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وزير الشباب والرياضة بوابة الفجر انتخابات الأندية الفجر

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