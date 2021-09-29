Advertisements

"رغم الانخفاض".. التموين: الذهب سيظل الملاذ الآمن للأفراد والدول (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:10 ص
الذهب
الذهب
شيماء حسن
أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا، حيث انخفض سعر عيار 21 من 17 إلى 18 جنيها بعدما وصل في فترة من الفترات إلى 985 جنيهًا، ولكن سيشهد ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فرج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" "هذه الفترة الأسعار جيدة وفرصة للشراء، ولكن يظل الذهب من أفضل الأوعية الاستثمارية ومحدش استثمر في الذهب وخسر سواء على المدى القصير أو الطويل".

وتابع "عيار 21 كان بـ85 قرش، وحتى لو تراجع بيرجع تاني يسترد قيمه والسبب في انخفاضه حاليًا نتيجة تعافي الاقتصاديات العالمية مع توافر لقاحات كورونا مع قيام بعض الاقتصاديات بالفتح مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ولكنه سيشهد ارتفاع مرة أخرى ليتخطى الأسعار التي هبطها".

واستطرد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، "الذهب يورث وعمره ما هيجري له حاجة، وأي وقت هو أفضل وقت للشراء حتى يسترد قيمته ويعتبر الملاذ الآمن للأفراد والدول، ورصيد استراتيجي للأسرة الناشئة وعلى المدى القصير أو الطويل يحقق زيادات جيدة".

الكلمات المفتاحية

مصر الفجر اليوم الفجر الذهب اسعار الذهب

أخبار تهمك

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ 33 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ حوالي 8 ساعات

أروى جودة: "فكرت في إحدى الفترات تجميد بويضاتي"

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ يوم

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

مفتي الجمهورية ينهي جدل كتابة الأب جزء من ثروته لبناته (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ ساعة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

"مكافحة كورونا" عن زيادة الإصابات: "داخلين المعركة ومعانا سلاح ناقص"

منذ ساعة و 16 دقيقة

مدرب بيلباو مرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 15 ساعة

موعد عودة أجويرو للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شعبة الذهب تكشف عن توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

مستشار وزير التموين: انخفاض مبيعات الذهب بنسبة 70%

أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 في محلات الصاغة بمصر

رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية يوضح أسباب انخفاض الأسعار (فيديو)

مستشار وزير التموين للذهب يكشف الأسعار المتوقعة الفترة المقبلة (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

07:34 ص

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements