"رغم الانخفاض".. التموين: الذهب سيظل الملاذ الآمن للأفراد والدول (فيديو)

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا، حيث انخفض سعر عيار 21 من 17 إلى 18 جنيها بعدما وصل في فترة من الفترات إلى 985 جنيهًا، ولكن سيشهد ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "فرج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" "هذه الفترة الأسعار جيدة وفرصة للشراء، ولكن يظل الذهب من أفضل الأوعية الاستثمارية ومحدش استثمر في الذهب وخسر سواء على المدى القصير أو الطويل".



وتابع "عيار 21 كان بـ85 قرش، وحتى لو تراجع بيرجع تاني يسترد قيمه والسبب في انخفاضه حاليًا نتيجة تعافي الاقتصاديات العالمية مع توافر لقاحات كورونا مع قيام بعض الاقتصاديات بالفتح مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ولكنه سيشهد ارتفاع مرة أخرى ليتخطى الأسعار التي هبطها".



واستطرد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، "الذهب يورث وعمره ما هيجري له حاجة، وأي وقت هو أفضل وقت للشراء حتى يسترد قيمته ويعتبر الملاذ الآمن للأفراد والدول، ورصيد استراتيجي للأسرة الناشئة وعلى المدى القصير أو الطويل يحقق زيادات جيدة".