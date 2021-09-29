عادل حمودة يكشف أسباب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتأثيرها على صناعة السيارات، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت مع جائحة فيروس كورونا.



وقال "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء إن السيارات والألعاب الإلكترونية والهاتف المحمول والكمبيوتر كلها تعمل بما يسمى بـ"الرقائق الإلكترونية"، موضحا أن هذه الرقائق الجزء الذكي في كل الأجهزة التي نستعملها، معلقا: "هي اللي بدور العربية، ووهي اللي بتقوم بعملية الاتصال الذكي في الهواتف المحمولة.



وتابع الكاتب الصحفي الكبير أن جائحة فيروس كورونا تسببت بانكماش سوق السيارات، والموانئ أغلقت، ووسائل الاستيراد والتصدير تعطلت، وكل مصانع الرقائق الإلكترونية اتجهت نحو الكمبيوتر والموبيل والأدوات الترفيهية؛ وهذا طبيعي للغاية لكون كافة الناس يجلسون في منازلهم، ومن ثم زاد الضغط على هذه الشركات لإنتاج الرقائق للكمبيوترات و"الفيديو جيم" والموبيل بنسبة من 11 إلى 13 %؛ وهذا رقم يترجم إلى 594 مليار دولار وبالتالي تراجع سوق السيارات في هذا الأمر.

