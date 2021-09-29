Advertisements

عادل حمودة يكشف أسباب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:43 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتأثيرها على صناعة السيارات، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت مع جائحة فيروس كورونا.

وقال "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء إن السيارات والألعاب الإلكترونية والهاتف المحمول والكمبيوتر كلها تعمل بما يسمى بـ"الرقائق الإلكترونية"، موضحا أن هذه الرقائق الجزء الذكي في كل الأجهزة التي نستعملها، معلقا: "هي اللي بدور العربية، ووهي اللي بتقوم بعملية الاتصال الذكي في الهواتف المحمولة.

وتابع الكاتب الصحفي الكبير أن جائحة فيروس كورونا تسببت بانكماش سوق السيارات، والموانئ أغلقت، ووسائل الاستيراد والتصدير تعطلت، وكل مصانع الرقائق الإلكترونية اتجهت نحو الكمبيوتر والموبيل والأدوات الترفيهية؛ وهذا طبيعي للغاية لكون كافة الناس يجلسون في منازلهم، ومن ثم زاد الضغط على هذه الشركات لإنتاج الرقائق للكمبيوترات و"الفيديو جيم" والموبيل بنسبة من 11 إلى 13 %؛ وهذا رقم يترجم إلى 594 مليار دولار وبالتالي تراجع سوق السيارات في هذا الأمر.

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بوابة الفجر الفجر الرقائق الالكترونية

أخبار تهمك

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ أقل من ساعة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

نجيب ساويرس: سأرشح محمود طاهر ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول تعليق من ميسي بعد فوز باريس على مانشستر سيتي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ ساعة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عادل حمودة وحرب الشائعات

الكاتب الصحفي عادل حمودة ينعى والدة الزميل مصطفى عمار

عادل حمودة يكشف عن تأثير كورونا على مصر والعالم.. وكيف سيطرت الصين على الوباء (فيديو)

الصين تعلن عن دعم نقدي لرحلات الشحن الجوي

عادل حمودة: مسلسل الاختيار أحيا ذاكرة كانت غائبة (فيديو)

"التجارة الأميركية" تحث تايوان على توريد المزيد من الرقائق الالكترونية لمصنعي السيارات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

11:53 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements