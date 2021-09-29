"الصحة": مصر تتسلم 1.5 مليون جرعة من لقاح فايز يوم الخميس المقبل (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مصر سوف تتسلم 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه جار دراسة مأمونية كل اللقاحات لتطعيم الأطفال.





وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أن لقاح فايزر مكون من جرعتين وبينهما فاصل زمني 3 أسابيع، مشددًا على أن مصر لديها خطة لتخفيض سن التطعيم ليبدأ بتطعيم طلاب المرحلة الثانوية.





وأوضح أن الوزارة تستهدف من الحصول على جرعات من لقاح فايزر تطعيم الراغبين في السفر ومن هم أقل من 18 عامًا، مؤكدا أنهم أمنوا البنية الأساسية اللازمة لحفظ لقاح كورونا في درجة حرارة 70 تحت صفر.



