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عادل حمودة: تايوان قد تكون السبب في إشعال الحرب العالمية القادمة (فيديو)
الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:50 ص
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر إن 70% من المصانع التي تنتج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات والهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، والألعاب الإلكترونية، في آسيا وخاصة تايوان.
وقال "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء أن "تايوان" في منطقة حائرة بين الصين والغرب، ومن الممكن أن تكون الجزء الذي يدمر الاستقرار والسلام ما بين الغرب والصين وقد تكون السبب في إشعال الحرب العالمية القادمة.
وأوضح الكاتب الصحفي الكبير: "إذا فكرت أي دولة غربية أو الولايات المتحدة في الضغط على تايوان أو فكرت الصين تأخذها سيكون هناك مشكلة كبيرة جدًا لاسيما أن 70% من صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان و20% في أوروبا بمصانع ألمانيا، والصين لديها مصنع خاص بالرقائق الإلكترونية، ومصنع في الولايات المتحدة.