عادل حمودة: تايوان قد تكون السبب في إشعال الحرب العالمية القادمة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر إن 70% من المصانع التي تنتج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات والهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، والألعاب الإلكترونية، في آسيا وخاصة تايوان.





وقال "حمودة"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء أن "تايوان" في منطقة حائرة بين الصين والغرب، ومن الممكن أن تكون الجزء الذي يدمر الاستقرار والسلام ما بين الغرب والصين وقد تكون السبب في إشعال الحرب العالمية القادمة.



