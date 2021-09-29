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علي جمعة: مصر ذكرت في القرآن 82 مرة (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا نوح عليه السلام قال أن مصر هي ام البلاد وغوث العباد، فهذا هو قدر مصر أن تكون سُرة العالم، بان يتحد عنها القرآن الكريم خمس مرات انما مكة وهي قبلة المسلمين فذكرت مرة واحدة.

وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن مصر ذكرت بالوصف سواء في قوله تعالى:" وَهَذِهِ الأنْهَارُ تَجْرِي " أو قوله تعالى: "وَطُورِ سِينِينَ" 35 مرة.

ولفت إلى أن مصر ذكرت بالإشارة من خلال "ذلك" أو "هذه" او "تلك" 82 مرة، معقبًا: "هذا هو قدر مصر، قدر مصر ان تبين للناس، وتكون دولة رائدة، مش هينفع إن مصر تتخلى عن واجبها، أو تتخلى عن قدرها، أو تتخلى عما أقامنا الله فيها".

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