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عادل حمودة: أزمة ستؤدي لارتفاع أسعار السيارات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:11 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر إن مصانع السيارات في إنجلترا الصيف الماضي أعلنت تخفيض إنتاجها 50%، وشركة "فورد" الأمريكية قررت إغلاق مصانعها الخاصة بالشاحنات الصغير، والصين واليابان تعرضوا لنفس الشيء.

وأضاف "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء أن العالم أصبح ينفتح عقب أزمة فيروس كورونا وبالتالي أصبح هناك زيادة في الطلب على السيارات ولكن لا تزال مشكلة الرقائق الإلكترونية أو الوسائط الإلكترونية مازالت ملحة جدا، ولذلك قررت بعض مصانع السيارات التنازل عن أجزاء كبيرة في السيارة تعتمد على الرقائق الإلكترونية واكتفت بالتي تعمل في "الموتور".

وأضاف رئيس مجلس تحرير الفجر: "لدينا عامين على الأقل حتى يحدث ما يسمى بإعادة هيكلة العرض والطلب فيما يخص الرقائق الإلكترونية وبالتالي تستمر أزمة السيارات"، لافتا إلى أن هذه الأزمة قد تزيد من أسعار السيارات.

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