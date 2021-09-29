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مدحت عبدالهادي: غريب لا يصلح لتدريب المنتخب وقدمت الـcv الخاص بي قبل تعيينه

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:04 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
امل الحلفاوي
أكد مدحت عبدالهادي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه تقدم بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال إرسال السيرة الذاتية له، لتولي منصب في المنتخبات الوطنية، قبل تعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي.

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " شوقي غريب لا يصلح لتدريب المنتخب في الفترة المقبلة".

وتساءل، "متى سنحصل على فرصة في المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، ولحد امتى هيفضل الموضوع ماشي بالمجاملات، لو التدريب مقفول على كام شخص بعينه قولولنا نقعد في البيت أحسن".

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