إبراهيم سعيد يبرئ موسيماني ويؤكد: مشكلة الأهلي في جودة اللاعبين

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مشكلة القلعة الحمراء ليست في المدرب، ولكن الأمر يتعلق بجودة اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليًا.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حتى إن رحل موسيماني سيظل الأهلي يواجه نفس المشاكل، لأن المشكلة الأساسية في جودة اللاعبين".





وهناك استياء كبير من جماهير الأهلي تجاه بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب أداء الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضياع لقبي الدوري المصري الممتاز وكأس السوبر المصري أيضًا.



