Advertisements

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب دا لوز معقل الفريق البرتغالي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد بنفيكا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونيخ الألماني ودينامو زغرب، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ أقل من ساعتين

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 4 ساعات

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عادل حمودة: أزمة ستؤدي لارتفاع أسعار السيارات

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

وكيل أسينسيو يحسم مصيره في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements