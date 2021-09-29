رغم زيادة الإصابات.. الصحة تزف بشرى سارة عن تحورات كورونا (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن تحورات فيروس كورونا مازالت بسيطة ولكنها أكثر انتشار من فيروس كورونا الأصلي.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأطفال مازالت الفئة الأقل إصابة بفيروس كورونا، منوها بأنهم يعملون على حماية الأطفال في المدارس من خلال تطعيم كل من حولهم.



وعن استلام مصر شحنة من لقاح فايزر الخميس المقبل، أوضح أن "فايزر" مكون من جرعتين وبينهما فاصل زمني 3 أسابيع، لافتا إلى أن مصر لديها خطة لتخفيض سن التطعيم ليبدأ بتطعيم طلاب المرحلة الثانوية.



وأوضح أنهم يستهدفون من الحصول على جرعات من لقاح فايزر تطعيم الراغبين في السفر ومن هم أقل من 18 عاما، مؤكدا أنهم أمنوا البنية الأساسية اللازمة لحفظ لقاح كورونا في درجة حرارة 70 تحت صفر.

