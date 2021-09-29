علي جمعة: منهج الأزهر الشريف قوي جدًا (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن منهج الأزهر الشريف قوي جدًا، ولكنه في حاجة إلى إعادة ترتيب، وإعادة صياغة، لكي نتحدث إلى العامل بلغة مفهومة، معقبًا: "أنا عايز أكلم العالم باللغة اللي يفهمها".





وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن تجديد الخطاب الديني هدفه ايصال الصورة الحقيقية للإسلام إلى كل العالم، معقبًا: "أنا واثق إننا لو عملنا كده، فـ 90% من اهل الارض هيقولوا احنا معاك".



