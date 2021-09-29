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علي جمعة: منهج الأزهر الشريف قوي جدًا (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
كساب أحمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن منهج الأزهر الشريف قوي جدًا، ولكنه في حاجة إلى إعادة ترتيب، وإعادة صياغة، لكي نتحدث إلى العامل بلغة مفهومة، معقبًا: "أنا عايز أكلم العالم باللغة اللي يفهمها".

وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن تجديد الخطاب الديني هدفه ايصال الصورة الحقيقية للإسلام إلى كل العالم، معقبًا: "أنا واثق إننا لو عملنا كده، فـ 90% من اهل الارض هيقولوا احنا معاك".

وأشار إلى أن التربية تُعلم القيم، أما التعليم فيمد الفرد بالمعلومات، أما التدريب فينمي المهارات، وهذه العناصر الثلاثة أساس العملية التعليمية، ولذلك سميت وزارة المعارف بالتربية والتعليم.

الكلمات المفتاحية

علي جمعة بوابة الفجر الفجر الأزهر

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