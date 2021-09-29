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عادل حمودة: شعوبنا مهملة جدًا في التعامل مع الأجهزة (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:12 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر إن تقديرات منظمة التجارة العالمية تقول إن المواطنين في الدول النامية "مهملين" في التعامل مع الأجهزة، موضحًا أن عمر السيارات في الولايات المتحدة والغرب يصل إلى أكثر من 15 عامًا بينما في دولنا أقل".

ووجه "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى لأصحاب السيارات والهواتف قائلًا: اللي في ايده موبيل يحافظ عليه، واللي عنده سيارة يتعامل معها برفق يرقى للتعامل مع البني آدمين"، معلقًا: "شبابنا في الساحل الشمالي والقاهرة بيكونوا راكبين أغلى السيارات وبيعملوا بيها غرز وسباقات".

وأضاف رئيس مجلس تحرير الفجر أن العالم كله لا يجدد هاتفه المحمول كل عام مثل بلادنا لكي يملك الشباب الأحدث رغم أنه لا يعلم إمكانيات الموبيل الحديث"، لافتًا إلى أن البعض منهم يمتلك هاتف محمول يصل ثمنهإلى 30 ألف جنيه، وهو رقم كبير.

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عادل حمودة بوابة الفجر الكاتب الصحفي عادل حمودة الفجر الأجهزة الإلكترونية

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