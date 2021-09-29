عادل حمودة: شعوبنا مهملة جدًا في التعامل مع الأجهزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر إن تقديرات منظمة التجارة العالمية تقول إن المواطنين في الدول النامية "مهملين" في التعامل مع الأجهزة، موضحًا أن عمر السيارات في الولايات المتحدة والغرب يصل إلى أكثر من 15 عامًا بينما في دولنا أقل".





ووجه "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى لأصحاب السيارات والهواتف قائلًا: اللي في ايده موبيل يحافظ عليه، واللي عنده سيارة يتعامل معها برفق يرقى للتعامل مع البني آدمين"، معلقًا: "شبابنا في الساحل الشمالي والقاهرة بيكونوا راكبين أغلى السيارات وبيعملوا بيها غرز وسباقات".



