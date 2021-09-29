وزير التعليم: لا أملك من الناحية القانونية تعيين مدرسين جدد (فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سبب زيادة عجز المعلمين ، قائلاً: "هذا العجز ناتج من زيادة عدد الطلاب سنويًا بنحو 700 ألف طالب، وهذا الرقم يزيد مشكلة عجز المعلمين، والكثافة الطلابية، وهذا يتطلب مدارس جديدة، ومعلمين جدد، وطباعة كتب أكثر، ..عدد اللي داخل العملية التعليمية أكبر من اللي خارج، وهذا ما يفاقم المشكلة".



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مشكلة عدم تعيين المدرسين تتمثل في عدم توافر الموازنات الخاصة بتعيين معلمين جدد، مشيرًا إلى أن التعيين في الجهاز الإداري متوقف، ولذلك الوزارة لا تملك قانونًا تعين المدرسين، مشيرًا إلى أن 85% من موازنة الوزارة مرتبات.



وعن وجود بعض المشاكل في منهج الصف الرابع الابتدائي، قال: "كتب الصف الرابع لسه منزلتش، واللغط الحادث جاء نتيجة بعض الكتب الخارجية، الوزارة ليست في انتشار رأي غير المتخصصين في المناهج مع احترامي للجميع".

