Advertisements

وزير التعليم: لا أملك من الناحية القانونية تعيين مدرسين جدد (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:15 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كساب أحمد
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سبب زيادة عجز المعلمين ، قائلاً: "هذا العجز ناتج من زيادة عدد الطلاب سنويًا بنحو 700 ألف طالب، وهذا الرقم يزيد مشكلة عجز المعلمين، والكثافة الطلابية، وهذا يتطلب مدارس جديدة، ومعلمين جدد، وطباعة كتب أكثر، ..عدد اللي داخل العملية التعليمية أكبر من اللي خارج، وهذا ما يفاقم المشكلة".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مشكلة عدم تعيين المدرسين تتمثل في عدم توافر الموازنات الخاصة بتعيين معلمين جدد، مشيرًا إلى أن التعيين في الجهاز الإداري متوقف، ولذلك الوزارة لا تملك قانونًا تعين المدرسين، مشيرًا إلى أن 85% من موازنة الوزارة مرتبات.

وعن وجود بعض المشاكل في منهج الصف الرابع الابتدائي، قال: "كتب الصف الرابع لسه منزلتش، واللغط الحادث جاء نتيجة بعض الكتب الخارجية، الوزارة ليست في انتشار رأي غير المتخصصين في المناهج مع احترامي للجميع".

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي بوابة الفجر الفجر التربيه والتعليم

أخبار تهمك

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ ساعة

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 9 ساعات

مفتي الجمهورية ينهي جدل كتابة الأب جزء من ثروته لبناته (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

أروى جودة: "فكرت في إحدى الفترات تجميد بويضاتي"

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد عودة أجويرو للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 11 ساعة

"مكافحة كورونا" عن زيادة الإصابات: "داخلين المعركة ومعانا سلاح ناقص"

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ يوم

مدرب بيلباو مرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير تربوي: المدارس اليابانية تسببت في نقص عدد المدرسين

"التعليم": توزيع التابلت على 2250 مدرسة ثانوية.. الاثنين

طلب إحاطة حول استغلال حملة المؤهلات العليا لسد العجز بالمدارس

طلب إحاطة بشأن الآثار السلبية للتعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

التفاصيل الكاملة لآليات تفعيل قرار تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

36 ألف معلم على «دكة الاحتياط» لعدم وجود ميزانية كالعادة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

07:34 ص

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements