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راشد الماجد يطرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:53 ص
راشد الماجد
راشد الماجد
ولاء عبد الناصر
طرح الفنان راشد الماجد- عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب- أغنية عظيم إحساسي، وذلك بعد طرح أغنية يالواثق.

والأغنية من كلمات: أنور المشيري، ألحان: أحمد الهرمي، رؤية فنية: Merge، توزيع: زيد نديم، مكساج: جاسم محمد، إشراف: حسن طالب.

وتقول كلمات أغنية عظيم إحساسي
عظيم إحساسي ومْن الشوق فيني شي ما ينقال
وْفقير الحب قدّام اللي بين ضْلوعي لك شِلتـه
أحبك كثْر ما تـسري بْشراييني وْ تجي ع البال".



يذكر أن الفنان راشد الماجد ، حقق 2 مليون و100 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “يالواثق” ؛ بعد أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها يوم الثلاثاء 7 سبتمبر

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يوتيوب منوعات فنان خليجي راشد الماجد اغنية جديدة

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