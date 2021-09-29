راشد الماجد يطرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

طرح الفنان راشد الماجد- عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب- أغنية عظيم إحساسي، وذلك بعد طرح أغنية يالواثق.



والأغنية من كلمات: أنور المشيري، ألحان: أحمد الهرمي، رؤية فنية: Merge، توزيع: زيد نديم، مكساج: جاسم محمد، إشراف: حسن طالب.



وتقول كلمات أغنية عظيم إحساسي

عظيم إحساسي ومْن الشوق فيني شي ما ينقال

وْفقير الحب قدّام اللي بين ضْلوعي لك شِلتـه

أحبك كثْر ما تـسري بْشراييني وْ تجي ع البال".







يذكر أن الفنان راشد الماجد ، حقق 2 مليون و100 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “يالواثق” ؛ بعد أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها يوم الثلاثاء 7 سبتمبر