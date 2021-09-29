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تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:23 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي برشلونة الإسباني أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب دا لوز معقل الفريق البرتغالي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد بنفيكا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونيخ الألماني ودينامو زغرب، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: ديست، آراخو، بيكيه، مينجويزا.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيليب كوتينيو.
خط الهجوم: أنسو فاتي، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

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