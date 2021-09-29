إبراهيم سعيد يكشف ما ينقص بدر بانون ليكون الأفضل

كشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن ما ينقص المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ليكون الأفضل.





وأشار إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بدر بانون مدافع جيد لكنه يمتلك بعض النواقص إن عمل عليها سيكون أفضل بكثير، وأهمها الكرات العالية والمرونة، كما أنه من نوعية اللاعبين التي يتأثر مستواها بشكل كبير عندما يبتعد عن الملعب".





وكان الأهلي تعاقد مع بدر بانون، في انتقالات يناير الماضي 2020، قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.



