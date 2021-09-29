Advertisements

إبراهيم سعيد يكشف ما ينقص بدر بانون ليكون الأفضل

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:25 ص
بدر بانون
بدر بانون
امل الحلفاوي
كشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن ما ينقص المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ليكون الأفضل.

وأشار إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بدر بانون مدافع جيد لكنه يمتلك بعض النواقص إن عمل عليها سيكون أفضل بكثير، وأهمها الكرات العالية والمرونة، كما أنه من نوعية اللاعبين التي يتأثر مستواها بشكل كبير عندما يبتعد عن الملعب".

وكان الأهلي تعاقد مع بدر بانون، في انتقالات يناير الماضي 2020، قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.

أخبار تهمك

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ أقل من ساعتين

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عادل حمودة: أزمة ستؤدي لارتفاع أسعار السيارات

منذ ساعة و 9 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements