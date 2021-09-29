عادل حمودة ينعي فنان الكاريكاتير جمعة فرحات بكلمات مؤثرة (فيديو)

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات الذي وافته المنية منذ أيام بكلمات مؤثرة قائلًا: " إذا كان هناك شخصًا حزن على فراق جمعة ليس لاعتبارات فنية فقط وإنما لاعتبارات شخصية، فهو أنا، خاصة أن هناك عمرًا بيني وبينه".





وقال "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء إن العلاقة بينهما بدأت منذ بداية عمله في صحيفة "روز اليوسف" بعد تظاهرات الطلبة في عام 1968، وكان هو تخرج من كلية التجارة منذ 4 سنوات".



