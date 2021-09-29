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عادل حمودة ينعي فنان الكاريكاتير جمعة فرحات بكلمات مؤثرة (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:26 ص
الفنان جمعة فرحات
الفنان جمعة فرحات
داليا الحسين
نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات الذي وافته المنية منذ أيام بكلمات مؤثرة قائلًا: " إذا كان هناك شخصًا حزن على فراق جمعة ليس لاعتبارات فنية فقط وإنما لاعتبارات شخصية، فهو أنا، خاصة أن هناك عمرًا بيني وبينه".

وقال "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء إن العلاقة بينهما بدأت منذ بداية عمله في صحيفة "روز اليوسف" بعد تظاهرات الطلبة في عام 1968، وكان هو تخرج من كلية التجارة منذ 4 سنوات".

وأضاف رئيس مجلس تحرير الفجر: "منذ ذلك اليوم ونحن نرتبط بصداقة ونتناول الإفطار والغداء سويًا بجانب العمل إلى ساعات متأخرة في روز اليوسف".

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة جمعة فرحات بوابة الفجر الفنان جمعة فرحات الفجر

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