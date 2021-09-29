خبراء: حضور 400 عارض في "إيديكس 2021" دليل على ثقل مصر العسكري

تنظم مصر خلال شهر نوفمبر القادم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021 فى دورته الثانية بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور عدد من كبار القادة العسكريين، فيما تتولي شركة كلاريون تنظيم معرض إيديكس 2021 في نسخته الثانية.





فرصة لتبادل الخبرات

وقال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان للفجر أن المعرض في نسخته الثانية فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.





وتابع اللواء محمد الشهاوي أن المعرض يهدف لإستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم ويتيح جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية.





العديد من الصفقات العسكرية

وأضاف مستشار كلية القادة والأركان إلى أن المعرض في نسختك الأولى في ٢٠١٨ ساهم في عقد العديد من الصفقات العسكرية التي أضافت الي رصيد مصر واكدت على مدى ثقلها العسكرى في المنطقة كدولة من إحدى الدول القارة على إقامة معارض خاصة بالصناعات الدفاعية والعسكرية.





وأشار عميد أركان عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا الي ان مشاركة ٤٠٠ عارض في معرض السلاح القادم دليل على ثقل مصر العسكرى في المنطقة وانها خطت خطوات واسعة في مجال التصنيع العسكرى المحلي والمشترك مع كبري الدول المتقدمة.





وتابع العميد عادل العمدة الي أن كبري الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمانيا والصين وروسيا تشارك وبقوة في معرض السلاح إيديكس ٢٠٢١ لقتها في قدرة مصر على التنظيم خاصك في ظل جائحة كورونا المستجد.





وأضاف مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا الي أن مصر ستخصص جناحا كاملا لمنتجاتها العسكرية محلية الصنع والتي صنعت بعقول وايادي مصرية وسيشهد المعرض القادم توقيع صفقات عسكرية ستضيف الي رصيد مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





وزارة الإنتاج الحربي تشارك بقوة

فيما أكد محمد بكر المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي إلى أن الوزارة ستشارك بقوة في معرض السلاح في نسخته الثانية من خلال منتجاتها الدفاعية والعسكرية وسيكون هناك مفاجأت وإعلان عن أسلحة متطورة جديدة صنعت بايادي مصرية من خلال المصانع الحربية التابعة للوزارة.



