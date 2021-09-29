عادل حمودة يكشف عن بدايات فنان الكاريكاتير جمعة فرحات (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، عن بدايات فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات- الذي وافته المنية منذ أيام- مع هذه المهنة.

وقال "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء إنه عندما كان "فرحات" طالبًا في عمر 16 سنة بمدرسة السعدية الثانوية كان في حصة اللغة الإنجليزية، وكان جميع الطلبة كلهم منتبهين لشرح المدرس إلا "جمعة" كان منتبهًا لملامح الأستاذ، وبدأ يرسم "اسكتشات" لأستاذه، متابعًا: "عندما سأله أستاذه وجده غرقان في دفتر الاسكتش الذي لا يفارقه".





وأضاف: "الأستاذ طلب من جمعة القدوم له عقب الحصة وتوقع الجميع أن يعاقب أو يطلب ولي أمره ولكن الأستاذ ألبرت مسيحه قال له: "أنت موهوب وأنا هرسلك لمدرسة الكاريكاتير".



