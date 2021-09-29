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عادل حمودة يكشف عن بدايات فنان الكاريكاتير جمعة فرحات (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:40 ص
جمعة فرحات
جمعة فرحات
داليا الحسين
كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، عن بدايات فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات- الذي وافته المنية منذ أيام- مع هذه المهنة.
وقال "حمودة" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء إنه عندما كان "فرحات" طالبًا في عمر 16 سنة بمدرسة السعدية الثانوية كان في حصة اللغة الإنجليزية، وكان جميع الطلبة كلهم منتبهين لشرح المدرس إلا "جمعة" كان منتبهًا لملامح الأستاذ، وبدأ يرسم "اسكتشات" لأستاذه، متابعًا: "عندما سأله أستاذه وجده غرقان في دفتر الاسكتش الذي لا يفارقه".

وأضاف: "الأستاذ طلب من جمعة القدوم له عقب الحصة وتوقع الجميع أن يعاقب أو يطلب ولي أمره ولكن الأستاذ ألبرت مسيحه قال له: "أنت موهوب وأنا هرسلك لمدرسة الكاريكاتير".

وأشار رئيس مجلس تحرير الفجر إلى أن أستاذ "جمعة "أرسلة إلى مدرسة "روزاليوسف"، لافتًا إلى أنه في هذه الفترة كان يوجد 14 فنانًا من نجوم الكاريكاتير في الصحيفة.

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عادل حمودة جمعة فرحات بوابة الفجر الفنان جمعة فرحات الفجر

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