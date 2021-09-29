بمكياج جريء.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ليلي بمكياج جريء، أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



ويعد آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي