وكيل أسينسيو يحسم مصيره في ريال مدريد

أكد هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، أنه لن يرحل عن صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة.





وقال جاجيولي، خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أسينسيو عانى من إصابة قوية وغاب لأشهر طويلة، لكنه الآن تعافى تماما ويحتاج فقط للعب الدقائق".





وأضاف: "لاعب مثل أسينسيو يصله الكثير من العروض، لكنه سعيد في ريال مدريد الذي يقدره كثيرا ولا يفكر في الرحيل على الإطلاق".





ويرغب نجم المنتخب الإسباني في الاستمرار داخل الملكي خلال الفترة المقبلة، ويرغب أنشيلوتي المدير الفني للملكي للاعتماد عليه في المباريات الأخيرة.



