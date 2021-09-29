رسالة قاسية من إبراهيم سعيد إلى شوقي غريب

وجه إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة قاسية إلى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي.





وطالب إبراهيم سعيد، شوقي غريب بتقديم استقالته من تدريب منتخب مصر الأولمبي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار.





وقال إبراهيم سعيد، "أنا لو مكان شوقي غريب وشايف الرأي العام كله ضد وجودي، هفضل قاعد لحد دلوقتي ليه؟".





وتابع، "رسالة إلى كابتن شوقي غريب، لو أنت بتحب مصر بجد زي ما بتقول وشايف مصر كلها ضد وجودك قدم استقالتك".





وأشار، "عندما كان الرأي العام ضد الكابتن جوهري رحل عن تدريب منتخب مصر رغم ما حققه من إنجازات، وهنا أنا أتحدث عن الجوهري أسطورة التدريب في الكرة المصرية، وليس شوقي غريب الذي لم يحقق أي شيء".



