تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فياريال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.





ويتواجد مانشستر يونايتد في المجموعة السادسة والتي تضم كل من فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي، بالإضافة إلى يونج بويز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.