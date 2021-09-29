Advertisements

ميدو: جهاز شوقي غريب لن يستمر طويلاً في تدريب منتخب مصر الأولمبي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لن يستمر طويلاً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي، بعد بضعة أشهر من إقالته.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تذكروا حديثي جيدًا، بعد أول اجتماع لمجلس اتحاد الكرة المنتخب سيتم إجراء تعديلات في الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي".

وفي سياق آخر، أكد ميدو، "بنسبة 95% سيتم انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم 25 أكتوبر".

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 6 ساعات

عادل حمودة: أزمة ستؤدي لارتفاع أسعار السيارات (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements