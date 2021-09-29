ميدو: جهاز شوقي غريب لن يستمر طويلاً في تدريب منتخب مصر الأولمبي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لن يستمر طويلاً.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي، بعد بضعة أشهر من إقالته.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تذكروا حديثي جيدًا، بعد أول اجتماع لمجلس اتحاد الكرة المنتخب سيتم إجراء تعديلات في الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي".





وفي سياق آخر، أكد ميدو، "بنسبة 95% سيتم انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم 25 أكتوبر".



