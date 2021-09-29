السن مجرد رقم.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة شبابية

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها صورة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية مثيرة، حيث اعتمدت على فستان أصفر مكشوف، وعلقت نادية الجندي على الصورة، بوضع قلوب صفراء.







وشاركت نادية الجندي، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.