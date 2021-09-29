سارة الشامي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سارة الشامي متابعيها وجمهورها، بـصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سارة الشامي، بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على ماكياج جريء، أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير