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وكيل شيكابالا يفجر مفاجأة عن عقوبته

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد الدكتور كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن العقوبة الموقعة على اللاعب من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ظالمة.

وقال شعيب في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "العقوبة غير مستندة على أي بند في اللائحة من الأساس".

وتابع :"حال تخفيف العقوبة من جانب مركز التسوية والتحكيم فإن القرار سيكون ملزم للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف :"سنتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذا كان قرار مركز التسوية والتحكيم مؤيد لعقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم".

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