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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فياريال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المجموعة السادسة والتي تضم كل من فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي، بالإضافة إلى يونج بويز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير بعد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليندلوف، لوك شو.

خط الوسط: فريد، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، بوجبا.

خط الهجوم: رونالدو، جرينوود.

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