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موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد دينامو كييف اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ لمواجهة نظيرة دينامو كييف، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تبث منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

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