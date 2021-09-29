نجم الزمالك يفرض شروطه من أجل التجديد

كشف الإعلامي محمد فاروق، طلب محمد أبو جبل، حارس مرمي فريق الزمالك، الحصول على راتب سنوي 10 مليون جنيه من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولي الزمالك يرغبون فى وضع مبلغ 8 مليون كحد أقصي لمحمد أبوجبل، ولكن الحارس يصر على 10 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة".





ومن ناحية أخرى يسعي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حل أزمة منع النادي من قيد لاعبين جدد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، والميركاتو الشتوي المقبل.









وأرسل مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطاب رسمياً، إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" من أجل بحث أي حلول لأزمة القيد.



