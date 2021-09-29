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موعد مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يتجه العالم اليوم نحو قمة من الإثارة والمتعة، حينما يواجه يوفنتوس الإيطالي حامل لقب النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، في إطار الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء بحلول الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب آليانز.

ويتواجد فريق السيدة العجوز في المجموعة الثامنة رفقة كل من تشيلسي الإنجليزي - زينت سان بطرسبورج الروسي - مالمو السويدي.

وكان النادي الإيطالي قد حقق الإنتصار في أولى جولات مجموعات دوري الأبطال بثلاثية نظيفة على حساب مالمو السويدي.

على الجانب الآخر حقق البلوز الإنتصار في مباراته الأولى أيضا ضد نظيره زينت سان بطرسبورج الروسي، بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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