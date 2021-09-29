ميدو: اتعرض عليا منصب شوقي غريب ورفضت

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن رفض العمل في منصب شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "منصب شوقي غريب اتعرض عليا لكنني رفضت، وذلك لعدم تلبية بعض طلباتي".





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن عودة شوقي غريب، إلى قيادة منتخب مصر الأولمبي، بعد بضعة أشهر فقط من إقالته بعد الخروج من أولمبياد طوكيو.



