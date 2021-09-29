Advertisements

إبراهيم سعيد: تواجد وائل جمعة كمترجم لكيروش غير مقبول

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
عبر إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر الأسبق، عن استيائه من تواجد وائل جمعة مدير المنتخب، مترجمًا للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لا يصح أن يعمل أسطورة مثل وائل جمعة كمترجم لكارلوس كيروش، تعاملنا مع مدربين كثر، ولأول مرة أرى أن مدير الكرة هو من يقوم بالترجمة".

واستكمل، " إذا لم يتواجد مترجم لكيروش فيجب إلغاء المؤتمر الصحفي، لكن ما حدث في مؤتمر كيروش عشوائية".

أخبار تهمك

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فاروق: الأهلي يفتح الباب أمام بن شرقي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

إبراهيم سعيد: تواجد وائل جمعة كمترجم لكيروش غير مقبول

منذ ساعة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements