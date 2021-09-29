إبراهيم سعيد: تواجد وائل جمعة كمترجم لكيروش غير مقبول

عبر إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر الأسبق، عن استيائه من تواجد وائل جمعة مدير المنتخب، مترجمًا للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب.





وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لا يصح أن يعمل أسطورة مثل وائل جمعة كمترجم لكارلوس كيروش، تعاملنا مع مدربين كثر، ولأول مرة أرى أن مدير الكرة هو من يقوم بالترجمة".





واستكمل، " إذا لم يتواجد مترجم لكيروش فيجب إلغاء المؤتمر الصحفي، لكن ما حدث في مؤتمر كيروش عشوائية".



