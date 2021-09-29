تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أرووبا

يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره تشيلسي الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب آليانز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويتواجد فريق السيدة العجوز في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من تشيلسي الإنجليزي - زينت سان بطرسبورج الروسي - مالمو السويدي.





وكان النادي الإيطالي قد حقق الإنتصار في أولى جولات مجموعات دوري الأبطال بثلاثية نظيفة على حساب مالمو السويدي.





ويسعى الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، لاستغلال عامل الأرض والجمهور وحصد نقاط المواجهة لتعزيز صدراته للمجموعة الثامنة والاقتراب شيئا فشيئا من الأدوار التاليه للبطولة.





ومن المقرر أن يبدأ يوفنتوس المبارة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى : تشيزني .





خط الدفاع: كيليني – بونوتشي – دي ليخت.





خط الوسط: ساندرو – رابيو – لوكاتيلي – بينتاكور – كوادرادو .





حط الهجوم : كين – كييزا.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



