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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يحل حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات دوري ابطال أوروبا.

ويتواجد فريق السيدة العجوز في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من تشيلسي الإنجليزي - زينت سان بطرسبورج الروسي - مالمو السويدي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آليانز.

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من يوفنتوس الإيطالي - زينت سان بطرسبورج الروسي - مالمو السويدي.

وحقق البلوز الإنتصار في مباراته الأولى غي المجموعات على حساب نظيره زينت سان بطرسبورج الروسي، بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز، لحصد الثلاث نقاط لضمان صدارته للمجموعة والاقتراب شيئا فشيئا من الأدوار التاليه للبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ حامل لقب النسخة الماضية بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : ميندي.
خط الدقاع : روديجير - كريستنسن - ازبيليكوينتا.
الوسط : ماركوس الونسو - كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت.
الهجوم : لوكاكو - تيمو فيرنر.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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