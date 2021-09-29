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نجم توتنهام السابق يحسم موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الإيفواري سيرج أورييه نجم توتنهام الإنجليزي السابق حسم موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني علماً بأنه لا يلعب في أي نادي في الوقت الحالي.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن توتنهام كان قد أعلن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن فسخ تعاقده مع أورييه البالغ من العمر 28 عاماً بالتراضي.

وأكد البرنامج الإسباني أن النجم الإيفواري رحب بشدة بفكرة اللعب في صفوف ريال مدريد كما أنه يحلم باللعب في صفوفه وقد يتحرك الملكي من أجل التعاقد معه.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابات داني كارفخال المتكررة بالإضافة إلى عدم اقتناع الإيطالي كارلو أنشيلوني المدير الفني للفريق بنجم الفريق لوكاس فاسكيز في هذا المركز.

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