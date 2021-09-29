محامي الزمالك: الموقف صعب فى رفع قرار منع القيد





أكد نصر عزام، محامي نادى الزمالك، أن هناك محاولات لتسجيل جميع اللاعبين العائدين إلى القلعة البيضاء من الاعارة، مشددا على أنه تم قيد الثنائي محمد أوناجم وسيف الجزيري.





وقال عزام فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "نستكمل حاليا الإجراءات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل قيد اللاعبين الجدد، وهناك طعن فى المحكمة الرياضية الدولية لرفع العقوبة مؤقتًا".





وأضاف: "نسعي للحصول على قرار بتخفيض العقوبة حتي إذا كان وقف القيد لفترة واحدة، والموقف صعب للغاية".