يستهدف نادي ريال مدريد إبرام صفقة قوية من الدوري البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق المدريدي بالموسم الحالي.





نجم لشبونة على رادار ريال مدريد

وأكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد فتح خط المفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة للتعاقد مع بيدرو بورو، الظهير الأيمن للنادي البرتغالي،لتدعيم الجبهة اليمنى بالنادي الملكي في الموسم الحالي.





وحسبما ذكر موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني، إن ريال مدريد يبحث ضم ظهير أيمن خلال الشتاء المقبل، بسبب إصابة داني كارفخال، وعدم قدرة الثنائي فيدي فالفيردي ولوكاس فاسكيز على سد هذه الثغرة.





وأفاد الموقع الإسباني، إن النادي الملكي أجرى اتصالا بمسئولي سبورتنج لشبونة، لمعرفة المطالب المادية من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ 22 عاما.





وأشارت التقارير إلى أنه من الصعب اليوم أن ينتهي الأمر بانتقاله إلى ريال مدريد بسبب العروض الأخرى التي تلقاها من الفرق المهتمة بضمه.



