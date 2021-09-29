مرعي: قرار تعيين شوقي غريب أصاب الجميع بـ"الإحباط"

أكد محمد مرعي، نجم الاتحاد السكندري السابق، أنه يجب على شوقي غريب، الاعتذار عن توليه المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي بسبب حالة الإحباط التى سيطرت على الجميع بعد هذا القرار.





وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "هناك حالة من الإحباط لدي المدربين المصريين بسبب قرار تعيين شوقي غريب، وأنصحه بالاعتذار عن هذه المهمة، ومن غير المنطقي أن يكرم اتحاد الكرة الأشخاص الذين فشلوا".





وأضاف: "أتمني حصول العديد من المدربين المصريين على الفرصة وهناك من يستحق الفرصة ولكنه لم يجد من يسانده".