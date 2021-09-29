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موعد عودة أجويرو للمشاركة مع برشلونة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
كشفت تقارير صحفية كتالونية، عن موعد عودة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة الإسباني، من الإصابة التي منعته من الظهور الأول مع البلوجرانا.

نقلا عن صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأرجنتيني المخضرم، سيرجيو أجويرو، سيظهر لأول مرة بقميص البارسا، بعد التوقف الدولي أمام فالنسيا في الميستايا.

ويقدر الأطباء أن سيرجيو أجويرو، سيكون في وضع يسمح له بالظهور لأول مرة مع نادي برشلونة في المباراة التي ستقام يوم 17 أكتوبر المقبل، ضد الخفافيش.

وستكون هذه المحطة أساسية حتى يتمكن "كون" أجويرو، من الانضمام إلى المجموعة بشكل دائم، والعودة إلى مباراة ميستايا، إذ سيكون تعزيزًا مهمًا للمدرب الهولندي رونالد كومان.

ويعاني المقاتل سيرجيو أجويرو، من إصابة في أوتار ربلة الساق اليمنى، وقد أعلن برشلونة الإسباني في أغسطس الماضي، إن النجم الأرجنتيني، سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، قد أعلن نهاية مايو الماضي، بشكل رسمي، التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، في صفقة انتقال حر.

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