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أحمد صالح: السوشيال ميديا تتحكم فى قرارات المسؤولين عن الكرة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن السوشيال ميديا تتحكم فى قرارات المسؤولين عن الكرة فى مصر.

وقال صالح فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "حسام البدري ظلم نفسه بتدريب منتخب مصر على الرغم من النتائج الجيدة التى حققها ولكن الأداء كان سييء للغاية، وكان هناك حالة صعبة فى مصر بسبب استمرار البدري ولذلك تمت الاطاحة به".

وأضاف: "اتحاد الكرة قرر اقالة حسام البدري بسبب الضغوط التى تعرض لها على السوشيال ميديا، ومن الممكن أن يتم التراجع عن تعيين شوقي غريب للمنتخب الأولمبي".


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