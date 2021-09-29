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الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
ذكر برنامج El Curibito، الخاص 8tv ، إن شركة في دبي عرضت على برشلونة شراء دينه البالغ 1500 مليون يورو مع وقف اختياري كامل لمدة عامين ، أي في تلك الفترة لن يكون النادي ملزمًا بدفع أي شيء، ومع إمكانية لتمديدها حتى 12 عاما.

برشلونة تنفي عرض شركة دبي لشراء ديون النادي
وفي هذا الصدد، نفى مصدر داخل برشلونة، هذه المعلومات لصيحفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، التي ذكرت أن برشلونة سيحصل على 1500 مليون يورو ، ووفقا لنفس المعلومات، سيكون لدي برشلونة سيولة ليتمكن من تعزيز نفسه في سوق الشتاء المقبل. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لنفس البرنامج ، فإن الاهتمام الذي ستفرضه هذه الشركة في دبي سيكون منخفضًا للغاية.

ومع الاقتراح المطروح على الطاولة، وبعد رفض خيار CVC الذي قدمته اللاليجا، لأنه رهن مستقبل النادي وحقوقه التلفزيونية على مدار الخمسين عامًا القادمة ، سيتعين الآن أن يقوم، نائب الرئيس الاقتصادي ، إدوارد روميو ، و الرئيس التنفيذي ، فيران ريفرتر ، الذي يدرس جميع الشروط بالتفصيل ويقرر مع الرئيس لابورتا ما إذا كان سيقبل الاقتراح المذكور أم لا.

ويصر برنامج "El Curibito" على أن لديهم الوثيقة التي تثبت ذلك، على الرغم من أنهم في برشلونة ينكرون بشكل قاطع وجود هذا الخيار.

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